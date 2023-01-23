『値下 zattu（ザッツ）| KINAX MULTI-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 12時 04分に出品され03月23日 12時 04分に終了予定です。即決価格は13,250円に設定されています。現在683件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらはzattu（ザッツ）のKINAX MULTI-1です。



zattu(ザッツ)のマイクロファイバースエードを使用したトートバッグ。収納力抜群の大きめサイズ。



コンランショップやELLEオンラインなどセレクトショップにも置かれている銘品です。



たっぷり荷物が入れられるため、マザーズバッグや1泊ほどの旅行にもおススメ。



内側にファスナー付きのポケットやペン差しもつき、小物の小分けも可能。



バッグの口に蓋もできる構造でユニセックスなデザインになっております。



目立った傷や汚れは見当たりませんが、あくまで自宅保管、素人検品になりますので、写真など確認の上、ご購入ください。質問など受け付けています。



☆zattu☆

パーソナルだけど主張しすぎず、今を意識したスタイルを提案する「ithelicy （イザリシー）」から派生したバッグブランド。雑材（革以外の素材）をメインに、気軽さと実用性、ファッション性を備えもった大人のカジュアルスタンダートを追求。ラフ（雑）に扱えケアが簡単、気分もバッグ本体の重量も軽いことを意識し、スエードのような風合いのマイクロファイバー素材を使用したバッグなどを展開している。



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素材

ポリエステル マイクロファイバースエード



サイズ

W48×H30×D16（cm)

ショルダー 75cm

持ち手 26cm

重さ 400g



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カラー···ベージュ、ネイビー

バッグサイズ···A4サイズ収納可



素材···フェイクレザー



両面別カラーデザイン



特徴···マチあり



素材···フェイクレザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ザッツ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下 zattu（ザッツ）|

KINAX

MULTI-1