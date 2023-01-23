『Supreme シュプリーム コーデュロイ シャツ 22SS美品 M【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 04時 11分に出品され03月19日 04時 11分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在273件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 Supremeの太軸のコーデュロイシャツです。

2022 SSのアイテムです。



オフィシャルのオンラインで購入しました。

ボックスロゴのステッカーをお付けします。



カラーはグリーン(蛍光イエロー)、サイズはMです。



10回ほど着用しました。

クリーニング済みです。

写真6.7枚目のような黒ずみが少しありますが、ほとんど気にならないかと思います。



これからの季節にぴったりだと思います。

ご検討宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

シュプリーム

コーデュロイ

シャツ

22SS美品

M