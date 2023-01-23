『【美品】BARNIVARNOバーニヴァーノ ダウンジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月06日 13時 18分に出品され03月06日 13時 18分に終了予定です。即決価格は10,800円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



▼商品説明

BARNIVARNOバーニヴァーノ

ダウンジャケット ロゴ 総柄 マルチカラー 希少

メンズ 金具 フードなし



▼サイズ

【L】

肩幅 52cm

身幅 62cm

着丈 64cm

袖丈 60cm



▼素材

写真に記載



▼カラー

ネイビー

マルチカラー



▼状態

目立った傷汚れはなく綺麗な商品です。



▼お値段について

全商品送料込みです。大幅なお値下げはできかねますが、多少のお値引きなら可能ですのでお気軽にコメントください。もちろん無言購入、まとめ買い大歓迎です

▼購入経路

某大手リサイクルショップにて購入し、正規品でない場合100%返品返金対応しますので安心してご購入ください♪



他にも商品多数出品してます。素敵な商品に出会えますように



サイズが合わない、イメージと違ったなどの返品はお断り致します。

採寸も多少の誤差がございますのでご理解の程お願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】BARNIVARNOバーニヴァーノ

ダウンジャケット