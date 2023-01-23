『ノースフェイス パープルレーベル BEAMS別注 マウンテンフィールドジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 11時 17分に出品され04月24日 11時 17分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス パープルレーベルの22SS BEAMS別注 Mountain Field Jacket ジャケット NP2213Nです。

5回程着ただけなので比較的状態は良いですが中古品ですのでご理解ある方からのご購入お待ちしています。



商品詳細

【カラー】ベージュ

【表記サイズ】XL

【詳細サイズ】

着丈：約71ｃｍ

肩幅：約54ｃｍ

袖丈：約65ｃｍ

身幅：約62ｃｍ



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス

パープルレーベル BEAMS別注

マウンテンフィールドジャケット