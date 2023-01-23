『セオリー 美ライン カシミヤ混 トレンチコート ブラック ２【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 29分に出品され03月08日 06時 29分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在477件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Theory セオリー



セオリーのコートのご紹介です

５釦 総裏地 センターベント 薄パッド

４０９２７-８７５



表ウール７６％カシミヤ１７％ナイロン７％

裏ポリエステル



カラーブラック



サイズ２



肩幅 約３８ｃｍ

着丈 約９０cm

身幅 約４５ｃｍ

袖丈 約６１ｃm



※採寸に関しましては、平置きで素人が採寸してますので多少の誤差はご了承下さい。



多少の使用感はありますが、生地等はしっかりしていますのでまだまだご着用頂けます

気になるような大きなダメージ等はないと思います 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: セオリー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セオリー 美ライン カシミヤ混 トレンチコート ブラック ２