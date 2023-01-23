『HMAEN(アエナ)トートバッグ 【ROBIN】ネイビー 日本製 大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 00時 50分に出品され03月26日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 日本製のハンドメイドにこだわるブランド、HMAEN(アエナ)のトートバッグです。



大容量で内側にポケットが合計５つあり、使い勝手も良く、

柔らかいレザーを使っていて、さわり心地も気持ち良い商品です。

日本製、ハンドメイドにこだわる方、

大容量のトートをお探しの方、他の方とかぶらないバッグをお探しの方、ぜひお気軽にお声がけください。



サイズ(実測 単位cm)

横 52.5(上部)～36(底部)

縦 33

底部分 36 ✕ 17(マチ)



神経質な方はお控え下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アエナ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ HMAEN(アエナ)トートバッグ

【ROBIN】ネイビー

日本製

大容量