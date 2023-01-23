『新品未開封美品 SONY BRAVIA Theatre U ネックスピーカー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 08時 41分に出品され03月15日 08時 41分に終了予定です。即決価格は13,750円に設定されています。現在903件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。

メルカリ上であまり出回っておらず、

定価よりお安いのでお買い時です。

新品未開封

箱状態良好





【高品質なサウンド体験】

SONYのBRAVIA Theatre Uは、Dolbyと360 Spatial Sound技術を搭載し、映画や音楽を臨場感あふれるサウンドで楽しむことができます。



【長時間使用可能】

最大12時間のバッテリー持続時間を誇り、長時間の視聴にも対応。外出先でも安心して使用できます。



【幅広い互換性】

iPhone、iPod、Androidデバイスと互換性があり、多様なデバイスで使用可能です。



- ブランド: SONY

- モデル名: BRAVIA Theatre U

- 型番: HT-AN7

- 機能: Dolby, 360 Spatial Sound

- バッテリー持続時間: 12時間

- 互換性: iPhone, iPod, Android 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ソニー