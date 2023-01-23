『ReFa リファビューテック カールアイロン 32mm 2023年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 05時 02分に出品され03月25日 05時 02分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在251件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 リファビューテック カールアイロン 32mm

2023年製



ReFaは、高品質な美容家電で知られるブランドです。このカールヘアアイロンは、スタイリングの効率を高める設計が施されています。



ホワイトを基調としたシンプルで洗練されたデザインが特徴です。持ちやすい形状で、使いやすさを追求しています。



【機能性】

カールヘアアイロンとして、髪に優しい温度設定が可能で、さまざまなスタイルを実現します。



- ブランド: ReFa

- タイプ: カールヘアアイロン

- 色: ホワイト

- 素材: プラスチック・金属

- 付属品: 箱、説明書、ギャランティーカード



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアアイロン 商品の状態: やや傷や汚れあり