『ヨウジヤマモト トートバッグ 大 レザー シボ革 シグネチャー 肩掛け 大容量【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 00時 33分に出品され03月08日 00時 33分に終了予定です。即決価格は14,800円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

yohji yamamoto ヨウジ ヤマモト



【アイテム】

トートバッグ 大 牛革 カウレザー シボ革

シグネチャーロゴ 肩掛け可能 ショルダー

A4収納可能 PC ビジネス 大容量



【サイズ】（cm）

高さ 38.5

幅 46.5

マチ12.5

持ち手



※平置きの実寸となります。多少の誤差は予めご了承ください。



※着画はご遠慮願います。





【状態】

細かなスレ等ございますが、まだまだご利用いただけます♪





【色】

ブラック 黒





※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





RJKU-24 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヨウジヤマモト

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ヨウジヤマモト

トートバッグ

大

レザー

シボ革

シグネチャー

肩掛け

大容量