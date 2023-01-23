『【美品】イアクッチ ソルベット s【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 14時 42分に出品され04月24日 14時 42分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 5,6回使用していますが状態はいいです！

ぱっと見目立つ汚れはありませんが、

写真のようにそこの部分の汚れとほんとにうっすらだけ表面にベージュのようなシミがあります。

うっすらしたシミが両面で3箇所あります。



写真をご確認くださいませ^_^



色はグレーのような水色のような色

サイズはS

肩掛けのベルトあり



#イアクッチ #IACUCCI #ソルベット #キャンバス #トートバッグ #ショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イアクッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【美品】イアクッチ ソルベット s