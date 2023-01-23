『美品 オールドギャップ 90’s ライダースジャケット ゴートレザー 黒 L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 13時 48分に出品され03月15日 13時 48分に終了予定です。即決価格は7,254円に設定されています。現在866件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

GAP / ギャップ



【アイテム】

レザージャケット / ゴートレザー



【状態】

目立ったダメージなく綺麗な状態です。

細かい状態は写真にてご確認下さい。

※中古品にご理解のある方のみお願い致します。



【サイズ】

L



【平置き寸法】

肩幅 : 47㎝

身幅 : 51㎝

着丈 : 63㎝

袖丈 : 64㎝

（素人採寸ですので、若干の誤差はご了承下さい。）



【素材】

表地 山羊革 100%

見頃裏地 綿 100%

袖裏地 ポリエステル 100%



【カラー】

ブラック / BLACK



【付属品】

なし



【購入先】

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店（AACD）、質屋・古物市場・ストア商品、鑑定済商品



【注意事項】

・素人検品ですので、小さな傷や汚れの見落としがあることがあります

・キレイに畳んで発送いたしますがたたみジワはご了承ください

・光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ギャップ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

オールドギャップ

90’s

ライダースジャケット

ゴートレザー

黒

L