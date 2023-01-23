『イギリスヴィンテージ Woolyback セーター ハンティング ウール【お歳暮】』はヤフオクでから03月03日 17時 04分に出品され03月03日 17時 04分に終了予定です。即決価格は9,032円に設定されています。現在641件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #モンズーン



プロフィールを必ずお読みになってください。



厳選したアメリカやヨーロッパ物の古着を出品しておりますので、是非他の出品物もご覧になってください！！





●商品の特徴



イギリスメイドの肉厚ニット



ブラウンのウールにショルダー、エルボーにスエードパッチが施されています。

ハンティングスタイルの格好良いセーターです。



ザラッとゴワッとした本物のセーターといった風格がございます。







●カラー

ブラウン







●コンディション

画像のように小穴がフロントに3ヵ所、リブに1ヵ所ありますが、大した穴ではありません。

内側からテンションをかけた画像もアップしてあります。ご確認お願いします





●サイズ表記







●実寸値

裄丈88

身幅56.5

着丈71.5



計測の仕方によって多少の誤差が生じる場合があります



177センチ細身体型でざっくりとした良いサイズ感でした。

もともと肉厚なので、サイズそのものはL程度ではないかと思います。







購入後の質問には一切お答え致しませんのでご質問は購入前にお願いします。



古着、ビンテージの風合い、アジ、雰囲気といった魅力を理解できない、状態をランク付けだけで判断する方には向かないので絶対に購入されませんようお願いします。



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カラー...ブラウン



ネック...クルーネック



素材...ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ イギリスヴィンテージ

Woolyback

セーター

ハンティング

ウール