『NIKE SB DUNK LOW PRO CHICAGO 27.5【お歳暮】』はヤフオクでから03月14日 04時 11分に出品され03月14日 04時 11分に終了予定です。即決価格は13,640円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【NIKE SB DUNK LOW PRO CHICAGO / ナイキ SB ダンク ロー プロ "シカゴ” / サイズ:US9.5 / 27.5cm 】



《商品詳細》

★2022年にメルカリにて99,900円で購入しました。観賞用に購入しましたが不要になりましたので出品致します。

★前オーナー様がstockx購入との事で履歴証明とstockx購入の際に靴に付属する証明マークも同梱していただきましたのでコチラもそのまま同梱します。※(また、左右でシュータンの長さが異なる一部訳あり個体と前オーナー様のコメントにありました。そのあたりをご了承の上、ご検討下さい。)



◆品番:BQ6817-600

◆サイズ：US9.5 / 27.5cm



◆新品未使用

◆メルカリ購入商品になります。



・stockx証明マークは靴に付いた状態で届きましたが、私が鑑賞用の為、切り離して保管しておりました。(参考までに画像12枚目をご確認下さい。)



・左右でシュータンの長さが異なる一部訳あり個体と前オーナー様のコメントにありました。(参考までに画像5枚目をご確認下さい。)



・撮影時に箱から出しておりますが一切足入れしておりません。



・新品ですが製造過程や運送中に発生した細かな傷や接着剤、スレ等がある場合がございます。完璧な美品を求める方は購入をお控え下さい。ご理解頂ける方のみご検討ください。



※購入後、速かにお支払いできる方のみお願いします。



※すり替え防止のため返品交換は致しません。



宜しくお願い致します。





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nike sb dunk high 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27.5cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE

SB

DUNK

LOW

PRO

CHICAGO

27.5