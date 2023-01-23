『アナイ ウール コート ケープ ポンチョ ラム ジップアップ スタンドカラー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 06時 09分に出品され04月21日 06時 09分に終了予定です。即決価格は10,912円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ANAYI / アナイ

ラムウールケープ コート

ジップアップ ハーフコート

ハーフブルゾン

スタンドカラー





ふくらみと柔らかさがある、ラムウールのメルトン素材を使用したハーフコートです。

首元まで暖かく、羽織りやすい着丈なので幅広いスタイリングに活躍します◎

〇フロントファスナー

〇裏地付き

〇ポケット付き



中古品になりますが、

目立つ難なくまだまだ綺麗に着用頂けます。







【ブランド】 ANAYI

アナイ





【定価】 59400円





【カラー】 ベージュ系

ライトベージュ







【サイズ】 38

総丈 約62(前) 69(後)

身幅 約76

裄丈 約73





【素材】 画像ご覧下さい





【発送】 送料無料

匿名発送





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UNTITLED セオリー 組曲 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アナイ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アナイ

ウール

コート

ケープ

ポンチョ

ラム

ジップアップ

スタンドカラー