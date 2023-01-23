『Supreme×umbro / ネイビーナイロンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから04月15日 03時 51分に出品され04月15日 03時 51分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme UMBRO Track Jacket



Supreme / Umbro Track Jacket 22ss



supreme umbro track jacket 22ss ほんとに金欠なので、仕方なく出品します。当方172センチ細身でちょうどいいサイズ感です。

5回ほど外で着用しました。

その時に一緒に入っていたステッカーお付けします。

ショッパーは使ってしまっているためありません。

他のサイトでも出品しているため、急に消す場合がありますがお願いします。

高価な商品なので、すり替え防止のためは購入後の返品交換は不可です 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme×umbro

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ネイビーナイロンジャケット