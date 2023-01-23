『leopard jacket【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 09時 11分に出品され03月23日 09時 11分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レオパードのファージャケットです。タイト目なサイズ感でとてもかっこよく着れます。よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ヌビアン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ leopard

jacket