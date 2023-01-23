『【レア】sacai Padded Blouson ブルゾン4【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 04時 11分に出品され03月14日 04時 11分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【レア】sacai Padded Blouson ブルゾン4



sacaiのブルゾンです。



カラーはカーキ



サイズは4のXL



Outer: 100% ポリエステル

トリム:ウール100%

トリム:55%アクリル

トリム:100%レザー

Trims: 45% ポリエステル

裏地:ナイロン100%

Filling: 100% ポリエステル



丁寧に着ていたので美品だと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【レア】sacai

Padded

Blouson

ブルゾン4