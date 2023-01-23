『Schott 6103US Horween 34 ショット ホーウィン 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 10時 50分に出品され03月03日 10時 50分に終了予定です。即決価格は38,450円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★最終価格値下げ不可



説明不要なショットの103 のレザーライダースです。

さらにホーウィンレザー の激レアモデルです！！！

年代の割に革の状態はよく、この値段、このサイズ、この状態を手に入れるのは、難しいことは詳しい方はわかるかと。 そのため、値下げ不可です。（売れなければ、手元に置いておきます。）



ヴィンテージ、革ジャンに理解ない方は買わないでください。



着用感は人それぞれなので、コメントはお返しできません。

（有名なモデルなので、検索するとたくさんのレビューが出てきます。）



【表記サイズ】

表記サイズ【34】



着丈：60.5cm

肩幅：40cm

身幅：47cm

袖丈：63cm

おおよそです。参考程度に。



【注意点】

ただ、人の手に一度渡ったものなので、保管に伴う多少のほこり、ダメージ、汚れ、擦れなどあるかもしれませんので、革ジャンを理解できない、神経質な人はお控えください。

（当然ですが、目立つもの、使用に支障のあるものはありません。） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ショット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Schott

6103US

Horween

34

ショット

ホーウィン

黒