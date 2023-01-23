『【未使用 定価36,300円】wjk ダークネイビー リネン 長袖シャツ M【お歳暮】』はヤフオクでから03月19日 04時 17分に出品され03月19日 04時 17分に終了予定です。即決価格は12,250円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

ブランド:wjk

定価 :36,300円

カラー :ダークネイビー

サイズ :M



【寸 法】

肩幅:44cm

身幅:49cm

着丈:69cm

袖丈:62cm



こちらの商品リネン素材になりますので通気性が良く、夏場でも快適に着用できます。

リネンは自然素材で肌に優しく、着るほどに柔らかさが増します。



ダークブルーの色合いはシンプルながらも洗練された印象を与え、カジュアルからビジネスシーンまで幅広く活躍します。

長袖のデザインは、季節を問わず着用可能です。



未使用のタグ付きで、状態は非常に良好です。新しいアイテムをお探しの方に最適です。





こちらの商品、

購入後試着のみで保管をしておりますので商品の販売時期・保管期間等関係なく状態を[新品・未使用]とさせていただいております。

※スペアボタン等もそのままです。



-以下注意事項-

※素人採寸のため寸法の誤差はご了承下さい。

※着用イメージ・寸法・素材感・商品説明等につきましては公式サイトもご参考にお願いします。

※こちらの商品は発送時コンパクトに梱包して発送いたします。

※基本的にショップ袋(商品とは異なる場合も有)で梱包します。

※一度人の手に渡ったものですのでご理解いただける方のみご購入下さい。

※商品の状態は実際の着用回数や保管状態によって評価しておりますがあくまでも個人的主観によるものということをご理解下さい。

※神経質な方のご購入はご遠慮下さい。

※値下げ交渉成立後及び交渉中に他者様の購入があった場合の責任は負いかねます。



トラブルを避けるためその他、不明点はご質問下さい。



よろしくお願いいたします。



ジュンハシモト/junhashimoto

ウノピュウノウグァーレトレ/1piu1uguale3





- ブランド: wjk

- 色: ダークブルー

- 素材: リネン

- 袖の長さ: 長袖

- タグ: 未使用タグ付き



カラー...ブルー



柄...無地



カラーデザイン...レギュラーカラー



汚れ・破れ・臭いなど...なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ダブルジェーケー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【未使用 定価36,300円】wjk

ダークネイビー

リネン

長袖シャツ M