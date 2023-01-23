『【大きいサイズ】KUMIKYOKU 袖レース ワンピース 6（3XL）【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 22時 13分に出品され03月20日 22時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在34件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



クミキョクのワンピースです。

サイズは、6（2XL）サイズです。

実寸をご確認ください。



色は、ネイビーです。



品質

表地 ポリエステル 100%

レース部分 ナイロン 38%

綿 34%

レーヨン 28%

裏地 ポリエステル 100%



203-5 OP WL

YS 2007 （075）



INS 93151

LOT 6606849



家で手洗いする事ができます。



袖がレースになっています。



夏場はこのワンピース一枚で、冬場は上にジャケット等を羽織って着る事ができます。



タグより

バスト 94〜98cm

ヒップ 101〜105cm

身長 162〜170cm



平置きで

肩幅 39cm

身幅（脇下） 52.5cm

（裾幅） 65cm

着丈 95cm

袖丈 49cm

ファスナー（後ろ） 44.5cm

素人採寸です。



ほとんど着る機会が無かったため未使用に近いとしました。



自宅保管品にご理解いただけたらと思います。







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#大きいサイズ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: クミキョク

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 【大きいサイズ】KUMIKYOKU







袖レース ワンピース 6（3XL）