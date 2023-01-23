『【DANTON】ウールコート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月24日 00時 33分に出品され04月24日 00時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2年前に購入。

2回ほど着ましたが、サイズが合わなくてクローゼットに保管してありました。

毛玉や毛羽立ち、ほつれなどありません。かなり美品です。

フードは取り外しできません。

サイズ:36



毛79%

ポリエステル21%



カラー···ネイビー



着丈···ミドル



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【DANTON】ウールコート