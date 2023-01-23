『アンティミテ【intimite】ホワイト刺繍ワンピース【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 12時 34分に出品され04月17日 12時 34分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在751件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ECサイト売り切れ商品！



佐々木希ちゃんブランド【intimite】アンティミテのFlower Embroidery ワンピース★

コットン100%の生地に花柄の刺繍をあしらったワンピースです！

発色も綺麗です^^

定価:32,000円



【デザイン】

このワンピースは、エレガントなVネックとバルーンスリーブが特徴です。刺繍入りの生地が施されており、軽やかでありながらも上品な印象を与えます。



【素材】

コットン100%で肌触りも良く、長時間の着用でもストレスを感じません。



【スタイル】

カジュアルなシーンからお出かけまで幅広く活躍するロング丈のワンピースです。シンプルなデザインなので、アクセサリーや靴でアレンジが可能です。



- ブランド: アンティミテ（intimite）

- 色: ホワイト

- 素材: 刺繍入り生地

- 袖のスタイル: バルーンスリーブ

- デザイン: Vネック

- 丈: ロング丈

- スタイル: カジュアル



お仕事でズボンばかりを履くようになり、今回出品させていただきました( *ᴗˬᴗ)⁾⁾

ご不明点などお気軽にご連絡ください。

ご覧くださりありがとうございます。



カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンティミテ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ アンティミテ【intimite】ホワイト刺繍ワンピース