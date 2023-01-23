『バレンシアガ ストライク レースアップ ブーツ 40.5【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 15時 31分に出品され05月03日 15時 31分に終了予定です。即決価格は45,900円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ブラックのSTRIKE LACE-UP ブーツ



サイズ 40.5



現在も継続展開されている定番品です。

新品未使用。箱、保存袋付き。



定価¥159,500



マットなスムースカーフスキン

エクストラ ラウンド トウ

ふくらはぎ丈

トーン オン トーン配色の靴紐

トーンオントーン配色のトップステッチ

ヴァンプ（つま革）にレースアップ用アイレット x 8

厚手の滑り止め付きラバーアウトソール

バックにループ付き

イタリア製

柔らかい布で拭いてください



#バレンシアガ

#balenciaga

#ストライクブーツ

#レースアップ

#オーバーサイズ

#ミリタリーブーツ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ バレンシアガ

ストライク

レースアップ

ブーツ

40.5