『CHANEL バレエシューズ ホワイト/ネイビー 38【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 44分に出品され03月06日 17時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>ダンス・バレエ>>>バレエ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|24cm
|ブランド:
|シャネル
unoa バレエ レオタード Plie袖なしM
¥ 7098
juledancewear セット
¥ 9425
【新品】Chacott チャコット♡オールインワン ウェア
¥ 8580
ここさくら様 レオタード
¥ 10400
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無料☆おまけ2☆訳あり☆バレエシューズ ☆ピンク☆サテン☆チャコット
¥ 7799
デラロミラノ レオタード サイズS
¥ 8190
デラロミラノ DellaLoMILANO バレエ レオタード M
¥ 11250
【日本未発売】eleve レオタード サイズxs
¥ 7040
【美品】CAMPER バレエシューズ
¥ 7020
スティナ type L long ribbon 未使用品 Lサイズ
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MBT MAPENZI 23.7 38 ブラック パテント メリージェーン
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✩美品✩永久メイ×チャコットコラボレオタード＆スカート
¥ 7020
stina type W grateful/Dream Catcher pink
¥ 10140
アンブレラマーカー / バレエ 衣装 ティアラ レオタード チャコット 大人
¥ 559999
グリシコ フェッテ 4.5xx トウシューズ
¥ 10500
美品A.P.C. × PORSELLI ポルセリ バレエシューズ グリーン 36
¥ 11050
BEAUTIFUL SHOES バレエシューズ 24cm 新品未使用
¥ 16104
落札価格9360円
308 入札履歴
終了
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