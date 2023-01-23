『CHANEL バレエシューズ ホワイト/ネイビー 38【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 44分に出品され03月06日 17時 44分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの魅力】

CHANELのバレエシューズは、エレガントでありながらカジュアルなスタイルを演出します。どんなコーディネートにも合わせやすく、特別な日にも日常使いにも最適です。



【デザインと素材】

ホワイトとネイビーのコンビネーションが特徴的で、キャンバスとレザーを使用した高品質な仕上がりです。リボンが可愛らしさを引き立て、シンプルながらも存在感があります。



【状態と使用感】

良好な状態で、使用感も少なく、これからも長くご愛用いただけるアイテムです。



- ブランド: CHANEL

- 色: ホワイト/ネイビー

- 素材: キャンバス/レザー

- デザイン: バレエシューズ

- 装飾: リボン付き

- 状態: 良好



ご覧いただきありがとうございます。



特に気になる傷はありませんが、何度か使用しています。

気になる点はコメント頂ければ幸いです。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ダンス・バレエ>>>バレエ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24cm ブランド: シャネル