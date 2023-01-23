『ショット レザージャケット ソフネット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 03時 57分に出品され03月25日 03時 57分に終了予定です。即決価格は33,902円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ソフネットとショットの共同開発のスタジアムジャケットとなります。ライニングはバンダナ柄となります。ブラック、Sサイズ、価格99360円。長期間自宅保存のため、新品未使用となりますがご理解頂ける方、ご検討よろしくお願い致します。





ソフ

ショット

schott

ユニフォームエクスペリメント

ソフネット





カラー...ブラック

レザー素材...羊革(シープスキン/ラムスキン) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: ソフネット

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ショット レザージャケット ソフネット