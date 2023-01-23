『新品 Bilitis dix-sept ans ビリティス・ディセッタン ベスト【お歳暮】』はヤフオクでから03月06日 07時 17分に出品され03月06日 07時 17分に終了予定です。即決価格は13,794円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

Bilitis dix-sept ans ビリティス・ディセッタン

立体感のあるケーブル編みニットベスト



タグあり

カラー/エクリュ

サイズ/ M



定価¥33.000



素材本体:毛100％

洗濯表示:クリーニング

サイズ 着丈：51cm

身幅： 43cm

2024、9月購入

FUDGE 2024年 9月号 掲載



※新品未使用品で保管のみです。折り畳んで配送予定。

ご了承のうえご購入をお願いします。



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