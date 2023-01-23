『Logicool MX MECHANICAL 日本語配列【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 19時 57分に出品され03月30日 19時 57分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高性能メカニカルキーボード】

MX MECHANICALは、Logicoolのマスターシリーズに属する高性能なメカニカルキーボードです。精密なキー反応と快適なタイピング体験を提供します。



【日本語配列】

日本語配列のキーボードで、特に日本のユーザーに最適化されています。日常的な作業やゲームプレイにおいて、スムーズな操作が可能です。



【Bluetooth接続とEasy-Switch機能】

Bluetooth接続により、複数のデバイスと簡単に切り替えられるEasy-Switch機能を搭載しています。これにより、効率的な作業環境を実現します。



- モデル名: MX MECHANICAL

- ブランド: Logicool

- 言語配列: 日本語配列

- 接続方法: Bluetooth

- 機能: Easy-Switch



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし