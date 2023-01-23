『【美品】メゾンマルジェラ 21S カーフ4ステッチ アコーディオン トートバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 04時 34分に出品され04月27日 04時 34分に終了予定です。即決価格は76,500円に設定されています。現在704件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

Maison Margiela メゾンマルジェラのトートバッグとなります。

断捨離のための出品です。

購入後1度も使用せず眠っていたため新品未使用です。

自身で使用する目的のため購入いたしましたので、レシート等はありませんが、

購入先はマルジェラ店舗購入のため正規品です。

すり替え防止のため返品はご遠慮いただいております。

質問や追加の写真撮影依頼ありましたらお申し付けください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】メゾンマルジェラ 21S カーフ4ステッチ アコーディオン トートバッグ