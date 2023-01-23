『グッチトートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 04時 39分に出品され03月08日 04時 39分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入後一度も使用することなくクローゼットに保管していました。

角スレなどもございません。



カラー···ホワイト



特徴···マチあり



特徴···横長,マチあり 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ グッチトートバッグ