『80s USA製 ヤンキース スタジアムジャケット ヴィンテージ 古着【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 05時 18分に出品され03月11日 05時 18分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在841件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 80s USA製 ヤンキース Yankees スタジアムジャケット ヴィンテージ 古着



着丈 66cm

肩幅 52cm

身幅 63cm

袖丈 65cm



サイズ表記:L



状態:used

アメリカの古着屋で購入した物になります。



大谷翔平との熾烈なMVP争いが注目の、アーロンジャッジ選手が所属するニューヨークヤンキースの旧いスタジャンになります。

状態よく、デザインも良いです。

嬉しいアメリカ製。



ヴィンテージ古着のため着用感があります。

細部には微細なほつれやシミがある場合があります。状態について気になる方はご質問をお願い致します。



★送料無料★





☆旬な古着を出品しています☆

#Secondhand_for_Sustainability 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 80s

USA製

ヤンキース

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