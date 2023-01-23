『付け下げ ★トールサイズ★裄長★ 蝶 菊 市松 裄69 身丈171 袖52.5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 19分に出品され03月13日 05時 19分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
SK-067 江戸小紋 広衿 袷 正絹 作家物 落款 末波岩松 高級
¥ 12870
振袖 着物 金銀彩加工 金駒刺繍 本加工 裄74 ＴＬ 2Ｌ 中古 sn467
¥ 13850
辻ヶ花 絞り染 七宝の地模様 裄67.5 紋無し 付下げ 正絹 AK-4010
¥ 7332
z123 上品な竹屋町刺繍 正絹 付下げ着
¥ 10062
新品 着物用コート ウール100% 訪問着
¥ 12870
(あ742)黒アーガイルチェックのようなダイヤ格子 アンティーク振袖㊗️ 帯セット
¥ 21780
@0714★ 着物淡雪 ★アンティーク着物 紗小紋 かたばみ 片喰模様
¥ 7644
【卒業式】 中振 クリーム地 蝶々 刺繍
¥ 7800
《引箔 九百錦》松 鶴 椿の超高級袋帯（未使用）
¥ 7254
MK-1245 本場大島紬 一元5マルキ 四角に花唐草 黒色
¥ 10270
正絹 箔散らし 鴛鴦 訪問着 着物 A-977
¥ 9880
訪問着 花紋 桜鼠色 身丈155.0cm 入学式 卒業式 お洒落 上品 正絹
¥ 8424
410z14〇高身長な方にも 振袖 長襦袢付き 地紋 金彩〇美品 成人式 結婚式
¥ 17300
【着物と帯 時流】K24243◇正絹 小紋◇未使用品 紅型 裄66.5丈157
¥ 7644
【専用】色打掛1点 オレンジゴールド 花丸紋と御所車
¥ 9360
【未使用】八寸名古屋帯 紬地 オリエンタル 更紗 ヴィンテージ
¥ 9828
重宗玉緒 鳩柄着物 白黒
¥ 18720
本場大島紬 作務衣 着物リメイク 牡丹花鳥風月 素敵な貴方のお洒落上衣
¥ 8034
落札価格9048円
204 入札履歴
終了
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