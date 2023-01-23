『付け下げ ★トールサイズ★裄長★ 蝶 菊 市松 裄69 身丈171 袖52.5【2024年最新】 』はヤフオクでから03月13日 05時 19分に出品され03月13日 05時 19分に終了予定です。即決価格は9,048円に設定されています。現在204件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#みどりのなみへい

身丈(肩山から)...170〜174cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 付け下げ ★トールサイズ★裄長★ 蝶 菊 市松 裄69

身丈171

袖52.5