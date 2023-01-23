『ディオール オードゥパルファン サクラ 40ml 未使用【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 20時 51分に出品され03月17日 20時 51分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在168件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ヶ月前 （2024年 8月）プレゼントで頂きましたが

香水は普段使用しているものがあり、こちらは

使用せず保管されていたので出品致します。



一度も使用しておりません。写真ご確認お願い致します。



専用の化粧箱（写真参照）にお入れして発送いたします。



種類···オードパルファム



総容量···〜49ml



容器の形状···スプレー



特徴···フェロモン香水 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(女性用) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: クリスチャンディオール