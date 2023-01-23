『SONY ヘッドホン MDR-1RNCMK2 BLACK ノイズキャンセリング【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 05時 45分に出品され03月28日 05時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 父親が数年前に購入したのですが、ほとんど使わない状態で棚に残っておりました。



本体には目立つようなキズや汚れは見当たらず、付属品もそろっていますので、美品かと思います。

唯一、ケースを見ると少し素材が欠けてボロボロとなりそうな気配があります。



現在、販売していないものになりますが、購入当時は５万円超したとのこと。



ご参考までに、ソニーの製品サイトを載せておきます。

https://www.sony.jp/sp-acc/products/MDR-1RNCMK2/?srsltid=AfmBOooa3u3NlWyaKbXjr1W7IVU5eDkXfRAvBmKxbH6FcA0VWNxwKIVE



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#SONY 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソニー