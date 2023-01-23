『PXG ゴルフ ウェア レディース 長袖 セーター 新作【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 23時 35分に出品され04月24日 23時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在875件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PXG ゴルフ ウェア レディース長袖 セーター 新作



新品未使用です。



カラー：ホワイト/グレー



ご購入後取引メッセージにてサイズをお知らせください。



サイズS着丈：56cm バスト：90cm 袖丈：70cm

サイズM着丈：58cm バスト：94cm 袖丈：71cm

サイズL着丈：60cm バスト：98cm袖丈：72cm





※素人採寸のため、若干の誤差（1-2cm)がある場合があります。

韓国正規店で購入しました、確実正規品です。

タグ付きの新品未使用です。

※海外モデルのため日本製のものと表記やタグが異なります。御了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M