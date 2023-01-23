『crocodile クロコダイル ショルダーバッグ 本革ワニ オーダーメイド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 19時 33分に出品され03月15日 19時 33分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在534件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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✨新品



本革ワニ



crocodile



クロコダイル



ショルダーバッグ



✨明るいブルー!



サイズ

14×7.5×18 CM



ベルト フリーサイズ



オーダーメイド



カラー...ブルー



素材...本革



⚠️ご了承下さい。



**ご購入後キャンセル返品、返金はお受け出来ません。

返品・交換不可 NC・NR 3N 出来ません。



よろしくお願いします。



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カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ crocodile

クロコダイル

ショルダーバッグ 本革ワニ オーダーメイド