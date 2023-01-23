『未使用品ロダニアのオーストリッチの2wayバック【お歳暮】』はヤフオクでから05月07日 16時 33分に出品され05月07日 16時 33分に終了予定です。即決価格は9,890円に設定されています。現在671件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未使用品 即日発送

ロダニアのオーストリッチの2wayバックになります。



ショルダーベルト付き。

鮮やかなオレンジでコロンとしたフォルムがかわいいバックです。



サイズ

横22縦19.5マチ11cm

ハンドル高さ9

ショルダー紐長さ118 調整可

内ポケット(オープン、ファスナーポケット)

斜めがけ可能。



素材···オーストリッチ(本革)



カラー···オレンジ



#カカオshops 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロダニア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 未使用品ロダニアのオーストリッチの2wayバック