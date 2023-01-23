『dunhill ダンヒル ボストンバッグ ショルダーバッグ トラベルバッグ 黒色【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 17分に出品され03月09日 01時 17分に終了予定です。即決価格は10,686円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品本物【ショルダー紐 鍵 南京錠付き】

dunhill ダンヒル ナイロン カデナ 南京錠

2WAY ハンドバッグ ショルダー

トラベルバッグ 旅行かばん ブラック系



dunhillの大容量ボストンバッグ



バッグ本体自立可能◎ (中身が入った状態)

手持ち◎ 斜め掛け◎ 肩掛け◎

ジップ開閉式◎

ショルダー紐取り外し◎ 長さ調整◎



1泊〜3泊分までサイズ対応

衣類、タオル、PC系、タブレット、下着類

全て一式収納できるのが魅力◎



▪️サイズ(cm)

たて30

よこ45

まち27

ハンドル高さ14

ショルダー紐90〜110

▪️素材

レザー 革 ナイロン



▪️購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

真贋鑑定済商品



▪️カラー

ブラック 黒



【状態】

内側に汚れがある程度

その他大きなダメージ等はなく状態は良好です。

【掲載画像でも確認お願いします】



▪️気になる箇所や状態があれば、購入前に必ず質問や写真確認を行い、納得の上ご購入よろしくお願いします。



▪️こちら中古品になります、検品し状態確認していますが、あくまでもこちらの主観になりますので、購入者様との相違がある場合がございます

できる限り画像を載せておりますので、ご確認いただき、ご不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

上記ご理解をよろしくお願いします。



▪️完璧を求める方、神経質な方、細かい点が気になる方の入札はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダンヒル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ dunhill

ダンヒル

ボストンバッグ

ショルダーバッグ

トラベルバッグ

黒色