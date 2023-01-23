『seyto Patchwork Fake Fur Jacket【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 21時 32分に出品され03月12日 21時 32分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在942件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

seytoによる高品質なデザイン。



【素材】

フェイクファーを使用しており、見た目の豪華さとともに動物保護にも配慮。



【デザイン】

パッチワークスタイルで、ユニークな外観が特徴。カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: seyto

- 素材: フェイクファー

- デザイン: パッチワーク

- 価格: ¥33,000



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ seyto

Patchwork

Fake

Fur

Jacket