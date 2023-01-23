『再入荷【新品】Justine Clenquet Jamie ジェイミーチョーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 35分に出品され03月26日 22時 35分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 装飾···パール



付属品···箱



Justine Clenquetの

Jamie choker ネックレス



カラーゴールド/シルバー



未使用新品、箱付きです。



長さ 38.0cm 〜 40.0cm



未使用品のため

お値下げ不可とさせていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジュスティーヌクランケ

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ 再入荷【新品】Justine

Clenquet

Jamie

ジェイミーチョーカー