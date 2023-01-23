『再入荷【新品】Justine Clenquet Jamie ジェイミーチョーカー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月26日 22時 35分に出品され03月26日 22時 35分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ジュスティーヌクランケ
avaron✨18金 パールとダイヤの細かい細工の綺麗なリーフ型スタッドピアス
¥ 16100
美品 Dior ディオール トライバルパール ピアス メタル レジンパール
¥ 22100
CHANEL シャネルロゴプレートブレスレット
¥ 11050
GUCCI指輪K18
¥ 17511
未使用品 k18 天然ガーネット ピアス
¥ 7410
p007d【バタフライ✧】フープピアス シルバー CZ エレガント 華やか 気品
¥ 7644
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¥ 34760
R97 最大10.1mm 芥子 白蝶真珠 ケシ CZダイヤ リング 無調色
¥ 12450
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¥ 66300
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HMY様専用ボーンカフ
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ヴィヴィアンウエストウッド デイアマンテ ネックレスとピアス
¥ 7488
K10 イエローゴールド 天然エメラルド ネックレス
¥ 7800
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¥ 10400
4℃ ピアス 両耳 スタッド ワンポイント
¥ 9750
ダイヤモンド K18 ネックレス
¥ 21255
エルメス ブローチ
¥ 8580
VALENTINO パールリング
¥ 15000
落札価格10530円
369 入札履歴
終了
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