『HAIDA トートバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 05時 18分に出品され03月12日 05時 18分に終了予定です。即決価格は10,608円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質レザー】

このバッグは、耐久性のある黒いレザーで作られており、長持ちするデザインが特徴です。



【実用的なデザイン】

内部にはポケットがあり、収納力が高く、日常使いに最適です。



【スタイリッシュなスタイル】

編み込みのハンドルがデザインのアクセントとなり、カジュアルからフォーマルまで幅広く対応できます。



- 色: 黒

- 素材: レザー

- スタイル: トートバッグ

- ハンドルタイプ: 編み込みハンドル

- 内部ポケット: あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HAIDA

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