『AKM コットンダブルライダースジャケット ネイビー 迷彩 ストレッチ M【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 12時 50分に出品され03月26日 12時 50分に終了予定です。即決価格は9,230円に設定されています。現在61件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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AKM エーケーエム コットンダブルライダースジャケット 紺 ネイビー 迷彩 カモフラ ストレッチ Mサイズ





【サイズ（cm）】

肩幅45

袖丈64

身幅44

身丈62

平置き採寸です。

若干の誤差はご了承ください。





【素材】

上記写真をご覧ください。





【状態】

目立った傷や汚れはございません。





【その他、注意事項】

こちらの商品は、正規販売店、又は、大手リサイクルショップからの購入品であるため、正規品や真贋鑑定済みのものです。

『美品』と言っても基準値は人によって異なります。

細かいデザインなど詳細については写真にてご確認ください。

それでも気になる点がございましたら、コメントで質問して頂きますようお願い致します。





【撮影で使用しているトルソー（マネキン）】

［レディース（cm）］

通常Mサイズ標準

肩幅36

バスト86

ウエスト64

ヒップ88

［メンズ（cm）］

M〜Lサイズ標準

肩幅42

胸囲87

ウエスト79.5

ヒップ92





レディース、メンズ、ユニセックス（男女兼用）の商品を販売させて頂いています。

下記からまとめてご覧頂けますので、宜しければどうぞ♪

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靴 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エイケイエム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ AKM

コットンダブルライダースジャケット ネイビー 迷彩 ストレッチ M