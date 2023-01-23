『MSGMジャカードロゴ ミニ 2Way ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 22時 51分に出品され05月17日 22時 51分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在262件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 注)購入当初からショルダーに縫製ミス？のような箇所があります。(写真3枚目)





アクセサリーとしても活躍しそうな新作のミニバッグ。ロープのようなユニークなステッチラインにインパクトのあるジャガードのサインロゴを配したコンテンポラリーなデザイン。しっかりとした生地、持ちやすいハンドル。トップジップ仕様に取り外し可能なショルダーストラップもついて実用的。ストラップを外してミニバッグとしても、ネックレスやサコッシュ感覚でボディにかけるのも◎。



・耐久性に優れたキャンバスブレンドファブリック

・ジャガードのサインロゴ

・トップジップ仕様

・取り外し/調節可能なロゴ入りショルダーストラップ

・内側：ポケット/ロゴラベル付



SIZE

幅 高さマチ持ち手 重量(g)

17.5cm15cm9cm20cm 300



素材 :

ポリエステル60％、綿40％ 裏地：ポリエステル、綿 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MSGMジャカードロゴ

ミニ

2Way

ショルダーバッグ