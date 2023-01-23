『美品 ✨✨【LONGCHAMP ロンシャン】プリアージュ シティ L ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月22日 12時 15分に出品され04月22日 12時 15分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在160件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入OKです(^^)



最新作、ロンシャンのルプリアージュシティ(city)です。

ミニマルなシルエットと、コンパクトなボリューム感を兼ね備えた魅力的なトートバッグです。

キャンバスとレザーをミックス加工しており、洗練されたデザインで軽いのでデイリー使用にぴったりだと思います。



商品番号 : L2605HYQ015

拡張可能 : 約上幅46cm/下幅31cm×高さ30cm×幅18cm ハンドル高さ：約 25cm

※多少の誤差はご容赦ください。



主な組成 : コーティングキャンバス

レザーエッジ : カウハイドレザー

裏地 : テキスタイル



☆ご注意☆

海外製品の為、ちょっとした色ムラや折ジワ、系ほつれがある場合がございます。日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ロンシャン

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ロンシャン】プリアージュ

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