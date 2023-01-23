『【美品】SALOMON RUMBLE FISH + MIRAGE Sサイズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 10時 54分に出品され03月26日 10時 54分に終了予定です。即決価格は27,508円に設定されています。現在302件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ●商品情報

ブランド: SALOMON

ボード:RUMBLE FISH 144cm

バインディング:MIRAGE Sサイズ



●状態について

バインディングに擦れ傷（17.18枚目）、ボードに一部傷（19枚目）がございますが、目立った傷や汚れ無く全体的に綺麗で状態良好です。

お写真掲載しておりますのでご確認くださいませ。



●付属品について

本体の他、付属品はございません。



●発送について

衝撃に備えた丁寧な梱包を心がけております。

1日〜2日の発送を心がけておりますが、仕事の都合上急な出張が入る場合がありますのでお急ぎの方は購入前に発送日の確認をお願いいたします。



最後までご覧頂きましてありがとうございます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)

質問や気になる事がなければ即購入OKです！

お手数ですが、ご購入前にプロフィールをご一読頂けますようお願い申し上げます。



☆他にも様々なお品を出品しておりますのでご覧いただけますと幸いです。

#☆NAMI☆のコレクション

↑こちらをタップ



管理番号:SB-C9H-RK-E3R 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サロモン