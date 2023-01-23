『イヴサンローラン ショルダーバッグ 三角ロゴ レザー 茶【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 00時 05分に出品され03月14日 00時 05分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在349件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラウン

イブサンローラン三角ロゴのショルダーバッグです。

表面裏面いくつかのキズがございます。

長期自宅保管品です。ご理解のある方よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: イヴサンローラン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ イヴサンローラン ショルダーバッグ 三角ロゴ レザー 茶