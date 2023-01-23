『【さき吉様専用】supreme×levis ボアデニムジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月01日 02時 39分に出品され05月01日 02時 39分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在898件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

Levisのデニムジャケットは、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【デザイン】

ボア襟が特徴的で、寒い季節でも暖かさを保ちます。前面にはポケットがあり、実用性も考慮されています。



【状態】

使用感があり、若干の汚れが見受けられますが、味わいのある風合いとして楽しめます。



- ブランド: Levis

- 色: ライトブルー

- 素材: デニム

- 襟: ボア襟

- ポケット: 前面ポケットあり

- 状態: 使用感あり（汚れあり）

- デザイン: 長袖、ボタン留め



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【さき吉様専用】supreme×levis

ボアデニムジャケット