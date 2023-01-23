『80s L.L.Bean エルエルビーン ロングコート ダブルジップ ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月23日 04時 16分に出品され04月23日 04時 16分に終了予定です。即決価格は7,028円に設定されています。現在325件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 古着屋で購入したロングコートです！

80年代のエルエルビーンです！ダブルジップで色々な着方ができてオススメです！

着画乗せておくので参考にしてください！

レディースのものですが178cm男で着用しても綺麗に着れました！！



肩幅 52cm

身幅 63cm

着丈 115cm

袖丈 59cm



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カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 80s

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