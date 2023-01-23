『ティファニーワンダー展 図録 シュリンクビニール付き 新品【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 09時 48分に出品され03月13日 09時 48分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ティファニーワンダー展 図録

Tiffay Wonder Tokyo April 2024



虎ノ門ヒルズで開催されたティファニーワンダー展の図録です。ビニールはがしておりません。

ビニール上に微かな保管の際のスレがありますが、中身には問題ありません。



以下、公式サイトより抜粋；



ティファニー ワンダー ブック

ブック

¥13,200



高級書籍出版社アスリーヌから発売された『ティファニー ワンダー』では、ティファニーと日本の長い歴史の軌跡を辿ります。「魅惑の都市」（東京）をはじめ、エルサ・ペレッティが日本から受けたインスピレーション、エキシビション「ティファニー ワンダー」のハイライトなどの章を含んだ本書。フォトグラファー藤間 謙二による本書初公開の写真やティファニーのアーカイブなど、ティファニーの世界観をご覧いただけます。



幅 12.75" × 長さ 11"（約 32.3cm × 27.9cm）

英語と日本語の併記

リネンのハードカバー；240ページ 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 本・雑誌・漫画

本

アート・デザイン・音楽 タグ ティファニーワンダー展 図録

シュリンクビニール付き

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