『Polo Ralph Lauren スムースレザー 2ウェイボストンバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 00時 10分に出品され03月29日 00時 10分に終了予定です。即決価格は17,500円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ブラック



横幅約50センチ

高さ約25センチ

マチ約28センチ



使用数回のみです。



断捨離のため出品中です。

商品状態は画像をご確認ください。

中古品にご理解の上、ご購入お願いします。



商品は手元にありますので、すぐに発送可能です。



※交渉中、問い合わせ中でも即購入者を優先と致します。

※取り置き、専用等は原則行っておりません。

※値引き交渉は、基本的には受け付けておりません。

※価格については随時、上下させていますのでご了承ください。



T1189311 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポロラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Polo

Ralph

Lauren

スムースレザー

2ウェイボストンバッグ