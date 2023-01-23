『CELFORD ウールショートコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 20時 56分に出品され03月10日 20時 56分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！

正規品【CELFORD】ショートコート



阪急百貨店にて購入。クリーニング済。

目立つ汚れなどなくまだまだ着ていただけます。



肩幅 57㎝ 身幅 57㎝ 袖丈 48㎝ 着丈 62㎝

※素人採寸のため誤差があります。



カラー ブラック(ネイビーの濃い色のように見えます)





表地: 54% ポリエステル, 46% 羊毛

裏地: 100% ポリエステル



★匿名配送のメルカリ便で発送いたします。





カラー...ブルー



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着丈...ショート



カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ CELFORD

ウールショートコート